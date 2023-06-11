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فيلادلفيا تقيم بطولة الاستقلال المفتوحة لكرة القدم لطلبة الجامعة‎‎

منذ 15 ثانية
فيلادلفيا تقيم بطولة الاستقلال المفتوحة لكرة القدم لطلبة الجامعة‎‎

وطنا اليوم:ضمن النشاطات اللامنهجية وبمناسبة عيد الاستقلال رعى الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا وبحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين بطولة الاستقلال المفتوحة لكرة القدم و بمشاركة 450 طالب على مستوى مختلف كليات الجامعة حيث سادت عليها اجواء الحماس والتحدي وبحضور جماهيري كبير .
وفي نهاية البطولة توج رئيس الجامعة الفرق الفائزة بالمباراة النهائية الحاصلة على المراكز الاولى والتي أشرفت عليها شعبة الانشطة الطلابية وحرصت لتوجيه الطاقات الشبابية للفعاليات الرياضية المختلفة .


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