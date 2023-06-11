بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

حصر مهمة تنظيم المعارض بالشركات المسجلة لدى مراقبة الشركات

منذ 12 ثانية
حصر مهمة تنظيم المعارض بالشركات المسجلة لدى مراقبة الشركات

وطنا اليوم:نظرا لصدور تعليمات إقامة وتنظيم المعارض رقم (1) لسنة 2023 بداية هذا العام وبناء على مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وخطة عمل الحكومة لتنفيذ هذه الرؤية وإطلاق استراتيجية التصدير الوطنية، فقد قررت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ولغايات تنظيم سوق وصناعة المعارض عدم منح أي موافقة رسمية لإقامة أي بازار أو معرض داخلي او خارجي لأي هيئة أو جمعية أو شركة أو مؤسسة مجتمع مدني لا يوجد ضمن غاياتها القانونية تنظيم وإدارة المعارض التجارية والمؤتمرات والاجتماعات وورش العمل وحصر موافقة مهنة تنظيم المعارض للشركات التي تقع هذه الغاية ضمن نشاطاتها حسب سجل غايات الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى دائرة مراقبة الشركات.

وكانت المؤسسة قد تعاونت خلال الفترة الماضية مع جميع الهيئات الصادرة لها موافقات سابقة وقبل صدور هذه التعليمات لإقامة معارض أو بازارات او تنظيم معارض خارجية لتستطيع أن تفي بالتزاماتها وعقودها مع الشركات والجهات المشاركة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

12:46

مدير الضمان: بيئة العمل المناسبة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والحدّ من البطالة

12:41

مواقع التواصل تحارب المحتوى الفلسطيني.. هذه الكلمات تسبب الحظر

12:31

مصر تفرض تأشيرة على السودانيين الهاربين من الحرب

12:23

تشخيص التضخُّم وصفة العلاج

12:16

الفلك الدولي يحدد تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى

12:09

وسط صمت تكتيكي للحكومة الأردنية .. طرد سفير الكيان يقترب

11:57

ارتفاع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن

11:20

مذيع أمريكي يثير ضجة حول حياة أوباما الشخصية

11:15

لأول مرة منذ 9 سنوات.. دولة إفريقية تهتز بشدة

11:07

بنزال أردني بحت.. المصاطفة يحصد ذهبية الدوري العالمي للكراتيه

11:03

يوم طبي توعوي تقيمه كلية العلوم الطبية المساندة في فيلادلفيا في مركز صحي مخيم غزة /جرش‎‎

11:00

قمة التكنولوجيا المالية تصنف Blink كأفضل بنك رقمي للعام 2023 وتمنحه جائزة الطاووس‎‎

وفيات

وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023