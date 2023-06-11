حصر مهمة تنظيم المعارض بالشركات المسجلة لدى مراقبة الشركات

وطنا اليوم:نظرا لصدور تعليمات إقامة وتنظيم المعارض رقم (1) لسنة 2023 بداية هذا العام وبناء على مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي وخطة عمل الحكومة لتنفيذ هذه الرؤية وإطلاق استراتيجية التصدير الوطنية، فقد قررت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ولغايات تنظيم سوق وصناعة المعارض عدم منح أي موافقة رسمية لإقامة أي بازار أو معرض داخلي او خارجي لأي هيئة أو جمعية أو شركة أو مؤسسة مجتمع مدني لا يوجد ضمن غاياتها القانونية تنظيم وإدارة المعارض التجارية والمؤتمرات والاجتماعات وورش العمل وحصر موافقة مهنة تنظيم المعارض للشركات التي تقع هذه الغاية ضمن نشاطاتها حسب سجل غايات الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى دائرة مراقبة الشركات.

وكانت المؤسسة قد تعاونت خلال الفترة الماضية مع جميع الهيئات الصادرة لها موافقات سابقة وقبل صدور هذه التعليمات لإقامة معارض أو بازارات او تنظيم معارض خارجية لتستطيع أن تفي بالتزاماتها وعقودها مع الشركات والجهات المشاركة.