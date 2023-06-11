بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ارتفاع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن

وطنا اليوم:ارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن نهاية أيار الماضي، إلى 1.93 مليون محفظة، مقارنة مع 1.88 مليون محفظة في نيسان الذي سبقه، وبنسبة بلغت 2.2%، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وأضافت الشركة، في تقريرها الصادر عن إحصائيات الشهر الماضي، أنه جرى تنفيذ 2.03 مليون حركة الشهر الماضي من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال عبر محافظ إلكترونية، مقارنة مع 1.73 مليون حركة في نيسان، وبارتفاع بلغت نسبته 17.7%، وفقا للمملكة.
وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ الإلكترونية بلغت الشهر الماضي 245 مليون دينار، مقارنة مع 204 ملايين دينار في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 20%، وفق التقرير الذي أشار إلى أن 87.2% من هذه الأموال كانت عبر تحويل أموال و6.2 كعمليات سحب، و4.7% كحركات إيداع و1.9% مشتريات.
في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس “الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص”، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمان – الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

13:03

فيلادلفيا تقيم بطولة الاستقلال المفتوحة لكرة القدم لطلبة الجامعة‎‎

12:54

الحكومة تطرح استبيانا للمواطنين حول خدماتها الإلكترونية

12:49

حصر مهمة تنظيم المعارض بالشركات المسجلة لدى مراقبة الشركات

12:46

مدير الضمان: بيئة العمل المناسبة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والحدّ من البطالة

12:41

مواقع التواصل تحارب المحتوى الفلسطيني.. هذه الكلمات تسبب الحظر

12:31

مصر تفرض تأشيرة على السودانيين الهاربين من الحرب

12:23

تشخيص التضخُّم وصفة العلاج

12:16

الفلك الدولي يحدد تاريخ وقفة عرفة وعيد الأضحى

12:09

وسط صمت تكتيكي للحكومة الأردنية .. طرد سفير الكيان يقترب

11:20

مذيع أمريكي يثير ضجة حول حياة أوباما الشخصية

11:15

لأول مرة منذ 9 سنوات.. دولة إفريقية تهتز بشدة

11:07

بنزال أردني بحت.. المصاطفة يحصد ذهبية الدوري العالمي للكراتيه

وفيات

وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023