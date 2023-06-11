ارتفاع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن

وطنا اليوم:ارتفع عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن نهاية أيار الماضي، إلى 1.93 مليون محفظة، مقارنة مع 1.88 مليون محفظة في نيسان الذي سبقه، وبنسبة بلغت 2.2%، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وأضافت الشركة، في تقريرها الصادر عن إحصائيات الشهر الماضي، أنه جرى تنفيذ 2.03 مليون حركة الشهر الماضي من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال عبر محافظ إلكترونية، مقارنة مع 1.73 مليون حركة في نيسان، وبارتفاع بلغت نسبته 17.7%، وفقا للمملكة.

وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ الإلكترونية بلغت الشهر الماضي 245 مليون دينار، مقارنة مع 204 ملايين دينار في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 20%، وفق التقرير الذي أشار إلى أن 87.2% من هذه الأموال كانت عبر تحويل أموال و6.2 كعمليات سحب، و4.7% كحركات إيداع و1.9% مشتريات.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملا في الأردن على تأسيس “الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص”، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمان – الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني