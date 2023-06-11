يوم طبي توعوي تقيمه كلية العلوم الطبية المساندة في فيلادلفيا في مركز صحي مخيم غزة /جرش‎‎

وطنا اليوم:قامت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلادلفيا ممثلة بقسميها العلاج الطبيعي والتغذية السريرية والحميات بتنظيم يوم طبي توعوي حول دور العلاج الطبيعي والتغذية السريرية في الوقاية وعلاج السمنة في مركز صحي مخيم غزة/ جرش التابع للجمعية الاردنية للعون الطبي للفلسطينين. باشراف كل من عميد الكلية أ.د فدوى الحلايقة، ورئيس قسم العلاج الطبيعي أ.د فؤاد عبدالله ورئيس قسم التغذية السريرية والحميات د.نور بطارسة بالاضافة الى مجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية والادارية من كلا القسمين.

ويأتي ذلك ضمن سلسة أنشطة الكلية ولجنة الانشطة الطلابية ونادي “اختر صحتك” التي تسعى لخدمة المجتمع وزيادة الوعي الصحي لدى كافة افراد المجتمع بالإضافة الى تعزيز روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة ورفع قدراتهم العملية من خلال الانخراط والتعامل المباشر مع المرضى. حيث أن هذا يسهم في التنمية المستدامة في القطاع الصحي من خلال التشاركية مع الجهات المعنية وبالتالي يؤدي الى الريادة في التنمية الصحية الشاملة.

في بداية اللقاء رحبت ادارة الجمعية بفريق جامعة فيلادلفيا وعبرت عن سعادتها بزيارة الكلية للمركز حيث ان هذه الزيارة واحدة من الزيارات التي تم التنسيق لها مع المركز ضمن اطار خدمة المجتمع. وأكدت أن الجمعية تسعى لتقديم افضل الخدمات الصحية للمرضى. وتبعها بعد ذلك كلمة للأستاذ الدكتور فؤاد عبدالله عبر عن شكره وامتنانه للتعاون الكبير من قبل ادارة المركز والكادر الطبي والاداري وقدم درع شكر وتقدير من جامعة فيلادلفيا لتعاون المستمر الذي تقدمه الجمعية الأردنية للعون الطبي الفلسطيني.

وقد اشتملت الزيارة على عرض تقديمي تثقيفي قدمتة الدكتورة غدير عثمان من قسم التغذية السريرية والمدرسة شذى الخزعلة من قسم العلاج الطبيعي. حيث تحدثوا فيه عن السمنة بشكل عام وما هي اسبابها بالإضافة الى شرح تفصيلي حول دور النظام الغذائي الصحي والمتوازن وكيفية استبدال الاطعمة الضارة بالمفيدة للتقليل قدر الامكان من السمنة. وقد اشتمل العرض التقديمي على معلومات مفصله حول النشاط البدني المطلوب للوقاية والعلاج من السمنة وتبعها تطبيق عملي من قبل احد طلبة العلاج الطبيعي لبعض التمارين الرياضية التي من شأنها رفع مستوى الطاقة من خلال حرق الدهون المخزنة بالجسم ومجموعة من النصائح والارشادات للاستفادة قدر الإمكان من التمارين للمساعدة في انقاص الوزن