بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

قمة التكنولوجيا المالية تصنف Blink كأفضل بنك رقمي للعام 2023 وتمنحه جائزة الطاووس‎‎

منذ 26 ثانية
قمة التكنولوجيا المالية تصنف Blink كأفضل بنك رقمي للعام 2023 وتمنحه جائزة الطاووس‎‎

وطنا اليوم:أعلن Blink، البنك الرقمي الرائد في توفير الحلول المصرفية في الأردن، عن حصوله على جائزة الطاووس كأفضل بنك رقمي للعام 2023، وذلك خلال فعاليات قمة التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط، التي عقدت في عمان تحت شعار “النظام الجديد للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية في مجتمع رقمي”.
ويأتي حصول Blink على هذه الجائزة التي صنفته كأفضل مقدم لخدمات وحلول التكنولوجيا المالية الرقمية، وتوظيفه الأمثل للتكنولوجيا لتوفير تجربة وخدمة عملاء استثنائية، بعد التأكد من تلبية Blink لعدد من مقاييس الجائزة والتي منها؛ مدى التأثير والتفاعل بالإضافة الى عوامل الإبداع والتخطيط الاستراتيجي.
وأعربت الرئيس التنفيذي لـ Blink زين ملحس، عن فخرها بحصول البنك على هذا التقدير والتكريم المميز، والذي يعد ثمرة للجهود المبذولة في دفع مسيرة التحول الرقمي، وفي تعزيز الاشتمال المالي في المملكة وتحقيق الاستقلال المالي
وكان Blink قد ِشارك في قمة التكنولوجيا المالية للشرق الأوسط التي سلطت الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية، ودور الابتكار في تعزيز سمعة وربحية المؤسسات المالية، بمشاركة نحو 400 خبير ومتحدث من كبار الرؤساء التنفيذيين ومدراء التكنولوجيا الرقمية المالية والبنوك، والشركات الدولية، والإقليمية، والمحلية.
وخلال فعاليات القمة، استعرضت ملحس في محاضرة لها أهم خصائص وميزات البنوك الرقمية، التي تعد أحد المكونات الاقتصاد الرقمي الرئيسة، والتي تلعب دوراً فاعلاً في إزالة العوائق التقليدية أمام تنفيذ المعاملات المصرفية، مما يساعد في تقليص جهد العميل وإدارة وقته بكفاءة، إلى جانب مساهمتها غير المباشرة في تجويد الانتقال نحو مجتمع غير نقدي.
وسلطت ملحس خلال محاضرتها الضوء على تجربة Blink المتميزة، الذي يقدم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة عبر منصته الذكية مستهدفاً فيها فئة الشباب عموماً وأصحاب المشاريع المنزلية وطلبة الجامعات وربات البيوت، وذلك للمساهمة في تحقيق الشمول المالي، وتشجيع وتحفيز الادخار، والتخطيط المالي السليم، والارتقاء بتجربة مصرفية رقمية استثنائية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

10:57

مهيدات: تطوير إجراءات توعوية ورقابية ومخبرية مشددة على الشاورما ضمن خطة الصيف الرقابية

10:51

الكولا دايت .. آثار صحية سيئة خلال ساعة واحدة

10:26

بدء وصول الحجاج الفلسطينيين إلى الأردن الثلاثاء

10:20

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليومين القادمين

09:56

المهن الطبية المساندة تنفذ وقفة احتجاجية لعدم تنفيذ مطالبهم

09:51

البنك الدولي يحوّل 7.6 ملايين دولار إضافية للأردن

09:44

الداخلية توضح آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية للأردن

09:39

الأمن العام يضبط سرعات متهورة على الطرق الخارجية

09:34

وفاة فتاة دهسا على اوتوتستراد الزرقاء

09:29

تسجيل 231 حالة عمالة أطفال بالأردن منذ بداية العام الحالي

09:24

وفيات الاحد 11-6-2023

09:18

ترمب يصف النظام القضائي الأمريكي بـ الفاسد

وفيات

وفيات الاحد 11-6-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023