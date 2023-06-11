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ترمب يصف النظام القضائي الأمريكي بـ الفاسد

منذ ساعة واحدة
ترمب يصف النظام القضائي الأمريكي بـ الفاسد

وطنا اليوم:ندّد الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترمب بالنظام القضائي الأمريكي واصفا إياه بـ “الفاسد” خلال مخاطبته أنصاره، السبت، للمرّة الأولى بعد توجيه لائحة اتّهامات إليه ستؤثّر في السباق إلى البيت الأبيض.
وتتضمّن لائحة الاتّهام التي وُجّهت إلى ترمب ونُشرت الجمعة 37 تهمة بينها “الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلّق بالأمن القومي” و”عرقلة عمل القضاء” وتقديم “شهادة زور”.
ومع هذه الاتّهامات الفدراليّة الموجّهة إليه، يضع ترمب البلاد أمام احتمال دخول مرشّح فائز إلى البيت الأبيض وهو لا يزال يُواجه اتّهامات، أو إدارة الحكومة وراء القضبان.
ويُواجه ترمب تحقيقا فدراليا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 وتتوقّع تقارير إعلاميّة أن توجَّه إليه اتّهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا في آب/أغسطس على خلفيّة محاولة الملياردير قلب نتائج الانتخابات هناك.
وتحدّث ترمب الذي سبق أن ندّد بما يعتبره اضطهادا ذا دوافع سياسيّة، في مؤتمرَين للجمهوريين في ولايتَي جورجيا وكارولاينا الشماليّة، مستخدما المنصّتَين لمهاجمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) واتّهام المدّعين الفدراليين باستهدافه بطريقة غير عادلة.
ويأتي الحدثان قبل أيّام من مثول ترمب المتوقّع أمام محكمة في ميامي الثلاثاء


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