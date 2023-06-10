وزير السياحة والآثار القيسي يلتقي نظيره اليمني



وطنا اليوم – التقى وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، في مقر الوزارة، اليوم السبت، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، والوفد المرافق.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي حضره، أمين عام الوزارة بالوكالة هشام العبادي، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في المجال السياحي بين البلدين، الى جانب تشجيع السياحة البينية.

وأكد الوزير القيسي، أنه سيجري دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بقدوم السياح اليمنيين الى الأردن مع الجهات المعنية ذات العلاقة، مؤكداً سعي الوزارة الحثيث لتيسير وتسهيل إجراءات الدخول الى الأردن.

وابدى الوزير القيسي، استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب اليمني، في التدريب بالمجالات السياحية كافة، وتطوير الموارد البشرية، والترويج السياحي، وتأهيل وترميم المواقع الأثرية، وذلك من خلال هيئة تنشيط السياحة، ودائرة الآثار العامة اللتان تملكان خبرات كبيرة ومتراكمة في هذه المجالات يُمكن الإستفادة منها.

ولفت الوزير القيسي، الى تميز السياحة العلاجية في الأردن، لما تتمتع به المملكة من إمكانات وكوادر طبية متميزة وعلى مستوى عال من الكفاءة، وتوفر خبراء ومرجعيات طبية ذات سمعة عالمية.

وعبر الوزير القيسي، عن سعادته بمشاركة اليمن في الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الذي عُقد بالبحر الميت، بالأيام الماضية، مشيداً بجهود فريق الوزارة والقائمين على تنظيم هذا الإجتماع.

من جهته، قدم الوزير الإرياني، الشكر على كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال التي حظي بها الوفد اليمني من وقت قدومه الى الأردن، مشيداً بالتجربة الأردنية في مجال الإدارة العامة.

وأكد حرص اليمن وإهتمامها في تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية لما تتمتع به المملكة من سمعة طيبة في هذا المجال، داعياً الى تسهيل إجراءات قدوم المرضى اليمنيين الى الأردن للعلاج.

وأبدى الوزير الإرياني، إهتمام اليمن في إرسال الوفود اليمنية العاملة بالقطاع السياحي، لتدريبها وتأهيلها بالأردن، والإستفادة من الخبرات الأردنية المتراكمة في هذا الشأن.

ولفت الوزير الإرياني، الى أن إجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الذي إستضافته الأردن كان من أنجح الإجتماعات.