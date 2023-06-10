تجارة الأردن تشارك في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

يشارك وفد يمثل مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الذي سيبدأ أعماله بالعاصمة الرياض يوم غد الأحد.

وينظم المؤتمر على مدى يومين وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية تحت شعار “التعاون من أجل الرخاء” الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي الصيني.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، يضم الوفد الذي يرأسه رئيس تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، رؤساء غرف تجارة اربد محمد الشوحة، والزرقاء حسين شريم، والشونة الجنوبية عبدالله العدوان بالإضافة لنائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء عماد ابو البندورة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن مشاركة الغرفة بالمؤتمر الذي يعتبر حدثا اقتصاديا مهما، يأتي انطلاقا من حرصها على الترويج للفرص الاقتصادية التي يملكها الأردن بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، إضافة للتشبيك مع أصحاب الأعمال وفعاليات القطاع الخاص العربي والصيني.

وتهدف الدورة العاشرة من المؤتمر التي تحظى برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إلى تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية، في العديد من القطاعات أبرزها: التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها.

وتتضمن أجندة المؤتمر 8 جلساتٍ حوارية رئيسية و18 ورشة عمل الى جانب لقاءاتٍ خاصةٍ مع عددٍ من الشخصيات المهمة المشاركة في الحدث، تهدف في مجملها إلى التعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دوراً مهماً في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب.

ويشارك بالمؤتمر أكثر من 3000 من صناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وكوكبة واسعة من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية في 23 دولة مشاركة، وذلك للمضي قدماً في تعزيز الشراكة الإستراتيجية العربية الصينية القائمة على مبادرة الحزام والطريق التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، وتشهد التعاون الشامل والتنمية المشتركة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيدٍ من الازدهار والنمو.