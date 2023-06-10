هل فشلت المبادرة الأردنية في إعادة اللاجئين السوريين؟

وطنا اليوم – رصد – تنشر إسراء (سورية مقيمة في الأردن عمرها 15عاما) بشكل يومي مقاطع فيديو عبر تطبيق “توك توك”، تتحدث فيها عن مدى تعلقها في البلد الذي استضافها في 2011 عندما هربت من أتون الحرب في سوريا.

خرجت إسراء عندما كان عمرها 4 سنوات هي وعائلتها من قرية خربة غزالة في محافظة درعا تجاه مدينة المفرق التي تضم أكبر مخيم للاجئين السوريين (الزعتري) حوالي (86 ألف لاجئ)، كما تقول في أحد مقاطعها أنها لا ترغب في العودة إلى مسقط رأسها بعد 12 عاما من حياة وذكريات جديدة.

إسراء ليست حالة فريدة، حيث يبين استطلاع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن 97 % من اللاجئين في الأردن لا ينوون العودة إلى سوريا، وأنّ غالبيتهم يخططون للبقاء في الوقت الحالي.

يأتي الاستطلاع في وقت يسعى فيه الأردن، من خلال مبادرته للحل السلمي في سوريا، لإعادة اللاجئين ضمن تفاهمات مع نظام الأسد تضمن سلامة اللاجئين، من بينها وقف التجنيد الإجباري في الجيش، وضمان عدم الملاحقات الأمنية.

مصدران رسميان كانا أكدا في حديث سابق لـ “عربي21” أن من ضمن بنود المبادرة الأردنية للحل السلمي في سوريا والتي قادت الأسد للجامعة العربية “ضمان عودة آمنة للاجئين، وإجراء مصالحة وطنية تتضمن الإفراج عن المعتقلين مقابل الانخراط في عملية سياسية ديمقراطية”.

إلا أن الخبير الإستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية د.عامر السبايلة، يرى في حديث لـ”عربي21″ أن “قضية اللاجئين معقدة أكثر مما يبدو”، يقول: “لا يوجد مناطق آمنة أو تهيئة الظروف من قبل النظام في سوريا، كما لا يوجد التزامات ببرنامج واضح، مما يعني أن المشكلة شائكة، ولا يمكن إعادة اللاجئين دون قرار سياسي وتقديم ضمانات وهذا واضح أنه مازال بعيدا”.

يضيف: “ما زلنا نتحدث عن ماذا ستقدم سوريا في موضوع تهريب المخدرات، ولم يتم التطرق لملف اللاجئين وعودتهم ضمن الأولويات، مما يعني أن هذه الدول ستتعامل مع اللجوء لفترة أطول”.

وفقاً للإحصاءات الرسمية الأردنية، فإن عدد السوريين في الأردن يقدر بنحو 1.3 مليون شخص، بينهم 676 ألفاً يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في المفوضية.

وبالرغم من أن الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن المملكة جددت في عام 2014 التوقيع على مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المفوضية في عام 1998؛ بهدف تحديد آلية للتعامل مع الأمور المتعلقة باللاجئين والأشخاص المشمولين برعاية المفوضية.

المصدر عربي 21