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الجيش يعلن عن 1220 درونز ستكون في سماء العاصمة عمان مساء اليوم

منذ 3 ساعات
الجيش يعلن عن 1220 درونز ستكون في سماء العاصمة عمان مساء اليوم

 

وطنا اليوم – اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي للمواطنين عن تنظيم استعراض جوي ضخم بسماء عمّان مساء يوم غد السبت.
وسيتم الاستعراض الجوي باستخدام 1220 طائرة مسيرة “درون”، احتفاءً بعيد الاستقلال الـ77، ومئوية إطلاق مسمى الجيش العربي على قواتنا المسلحة، وعيد الجلوس الملكي على العرش، وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.
ودعت القيادة العامة المواطنين إلى مشاهدة العرض الجوي الذي ستقدمه طائرات الدرون في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد السبت في سماء صرح الشهيد/ عمان.
ويأتي هذا الاستعراض ضمن الاحتفالات الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين.
–(بترا)

 


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