بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

عدم استقرار السبت وانخفاض الحرارة الاحد

منذ 3 ساعات
عدم استقرار السبت وانخفاض الحرارة الاحد

 

وطنا اليوم – حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة السب، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

وقالت إدارة الارصاد الجوية إن المملكة تبقى تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، كما يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا.

ليلاً: ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي ؛ الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا

أما يوم الاحد نهاراً تنخفض درجات الحرارة قليلا ، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:26

العبارة التي اضحكت الحسين و استغرب منها الرئيس الامريكي “ريغان” وفسرها المصري بحضور الرفاعي وزيد بن شاكر

07:39

اصابات وانباء عن وفاه في مشاجره بين شباب في منطقة كريمه في الاغوار الشماليه

07:01

لائحة اتهام ترامب حفظ وثائق حساسة بالمرحاض ووزعها على صناديق

06:51

دينا النائب في لقاء مع دينا السفيرة

06:31

رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار.. استعداداً لموسم الحج

06:26

العثور على مليون جنيه «فكة» داخل منزل «متسولة» في قنا

06:20

الامانة تؤكد: اطلاق النار خبر غير صحيح

06:15

الجيش يعلن عن 1220 درونز ستكون في سماء العاصمة عمان مساء اليوم

06:08

تفاصيل جديدة يكشفها محامي صدام حسين وسبب حضور ضباط ايرانيين لحظة اعدام صدام

22:06

عرس الحسين: التاج الهاشمي والهوية الأردنية صنوان

21:50

وسائل اعلام لا تتحرى الدقة وتنشر خبر بـ الشقلوب..تحت عنوان محكمة بداية حقوق السلط تلغي قرارا ماليا لمجلس عمداء جامعة البلقاء

20:45

سيارات تسلا تلعب دور البطولة وسط حرائق كندا

وفيات

وفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبة