عدم استقرار السبت وانخفاض الحرارة الاحد

وطنا اليوم – حذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة السب، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

وقالت إدارة الارصاد الجوية إن المملكة تبقى تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الإستقرار الجوي السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتسود أجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، كما يتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا.

ليلاً: ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي ؛ الاجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا

أما يوم الاحد نهاراً تنخفض درجات الحرارة قليلا ، الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.