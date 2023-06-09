بوتين يحسمها ويعلن موعد نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، أن روسيا ستباشر نشر رؤوس نووية في بيلاروسيا في تموز/يوليو، في تصريح يتنافى مع ما سبق أن أعلنه حليفه ألكسندر لوكاشنكو الشهر الفائت لجهة أن هذه العملية بدأت فعلا.

وقال بوتين خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي لوكاشنكو في سوتشي (جنوب غرب روسيا) “كما تعلمون، سيتم في السابع أو الثامن من تموز/يوليو إنجاز نقل المنشآت (التي تستقبل الأسلحة النووية)، وسنتخذ فورا الإجراءات المتصلة بنشر الأسلحة المعنية على أراضيكم”.

وأضاف خلال هذه الجلسة التي نقل جزء منها مباشرة على التلفزيون “كل شيء يتم بحسب الخطة”.

قبيل قمة الناتو

بناء على ما أعلنه بوتين فإن هذا الانتشار يبدأ قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المزمع عقدها يومي 11 و12 تموز/يوليو في ليتوانيا المحاذية لبيلاروس والتي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وكان الرئيس الروسي أعلن في 25 آذار/مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية “تكتيكية” في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا.

انتقادات دولية

وأثار الإعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الغربية، علما بأن الرئيس الروسي لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 بإمكان استخدامه السلاح النووي.

ويمكن لهذه الأسلحة “التكتيكية” أن تتسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من الأسلحة النووية “الاستراتيجية”.

تدريب العسكريين البيلاروس

وبداية نيسان/أبريل، أعلنت روسيا أنها باشرت تدريب العسكريين البيلاروس على استخدام أسلحة نووية “تكتيكية”.

ونهاية أيار/مايو، أكد لوكاشنكو أن نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بيلاروس بدأ فعلا.

وسبق أن أعلن بوتين أنه تم تجهيز عشر طائرات في بيلاروسيا لاستخدام أسلحة مماثلة، لافتا إلى أن مستودعا خاصا سيتم إنجازه بحلول الأول من تموز/يوليو