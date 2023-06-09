أمطار غزيرة تغمر بعض الطرق في معان

وطنا اليوم:شهدت محافظة معان الجمعة أمطارا غزيرة، وسط تحذيرات بسبب مخاطر انعدام الرؤية وتوخي الحيطة والحذر.

وتصل درجات الحرارة في معان، ليلة الجمعة، ل22 درجة مئوية، مع احتمال تساقط زخات أمطار رعدية قبل منتصف الليل، بحسب طقس العرب.

وقال المستشار في مركز طقس العرب جمال الموسى إن الأردن يشهد ظهر الجمعة أجواء مغبرة مع عواصف رعدية ورياح شديدة خاصة في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية مع انعدام الرؤية، حيث تصل سرعة الرياح 80-90 كم/ الساعة في المناطق المفتوحة والصحراوية.

و”تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي ليلة الجمعة/السبت فقط في شرق المملكة، وتنخفض درجات الحرارة الأحد قليلا، لتستقر بعد ذلك خلال الأسبوع القادم”، بحسب الموسى