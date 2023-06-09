أسرة عمان الاهلية تهنئ بعيد الجلوس الملكي 24 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة

ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يرفعون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة عيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

سائلين الله أن يعيد ذكرى هذه المناسبات على جلالته والأسرة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية وعلى الشعب الأردني بالخير والبركات