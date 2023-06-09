الفوسفات تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وجميع العاملين فيها، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين على العرش.

كما هنأ الدكتور الذنيبات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن أصدق التهاني لجلالة الملك وسمو ولي العهد بهذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلب كل أردني، سائلا العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني والوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار.