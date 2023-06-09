بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الفوسفات تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

منذ ساعة واحدة
الفوسفات تهنئ بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وجميع العاملين فيها، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين على العرش.

كما هنأ الدكتور الذنيبات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن أصدق التهاني لجلالة الملك وسمو ولي العهد بهذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلب كل أردني، سائلا العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني والوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:17

رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة عيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

13:59

أسرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهنئ بمناسبة عيد الجلوس الملكي الرابع والعشرين وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

13:57

سائقو شاحنات يطالبون بتخفيض الضرائب على الإطارات والمكابح

13:48

هذه صورة السائح الروسي ضحية القرش القاتل بمصر

13:43

قوائم رمز الاستجابة السريعة تثير جدلاً واسعًا في البرازيل

13:37

ولي العهد: شكراً بحجم الوطن إلى من علمنا التفاني والوفاء

13:35

الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة عيد الجلوس الـ24

11:50

معلومة جديدة .. قائد إسلامي سمّاها بـ المقلوبة فما قصتها الكاملة؟

11:33

بصمة وديناميكية للوزيرين الفراية والقيسي في السياحة والانفتاح على الزوار

11:23

وفيات الجمعة 9-6-2023

11:10

الهنانده: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة فارقة للأردن

10:58

أبو ظبي تنشئ أكبر حديقة ثلجية مغطاة بالعالم

وفيات

وفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023