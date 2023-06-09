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أبو ظبي تنشئ أكبر حديقة ثلجية مغطاة بالعالم

منذ ساعة واحدة
أبو ظبي تنشئ أكبر حديقة ثلجية مغطاة بالعالم

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة “ماجد الفطيم” للترفيه، عن افتتاح “سنو أبوظبي”، أول حديقة ثلجية داخلية في العاصمة الإماراتية.
وتشغل “سنو أبوظبي” مساحة واسعة تبلغ 9,732 متر مربع في قلب “ريم مول”. وينتقل زوار الحديقة إلى عالم مغطى بالثلوج عند دخول الحديقة الثلجية؛ حيث تتخذ العناصر التصميمية فيها طابعا مدهشا وفريدا.
وتضم الوجهة المرتقبة 20 لعبة ونقطة جذب، بما فيها “كريستال كاروسيل”، وقطار “بولار إكسبرس”، و”فلايت أوف ذا سنوي آول” و”حديقة سنوفليك” و”الشجرة الساحرة”؛ حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بأجمل المغامرات على الثلج في مختلف أيام السنة.
وتكتمل تجربة الزوار مع ثلاث وجهات للمأكولات والمشروبات، تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والأطباق ضمن الحديقة

 


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