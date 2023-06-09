نواب كويتيون يرفضون قرار وقف الابتعاث في التخصصات الطبية بالأردن

وطنا اليوم:اعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن رفضهم لقرار وزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن .

ونص قرار الوزير «على وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية (طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة، الصيدلة)، إلى كل من مصر والأردن، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2023-2024».

ووصف النائب محمد هايف المطيري القرار بالمتخبط ويضر بالتعليم والمتعلمين وأضاف هايف عبر تويتر ان القرار “يخالف ما اعتمده جهاز الاعتماد الاكاديمي في الكويت لهذه التخصصات في العام الماضي الذي حرص على تحسين المخرجات وجاء بناءً على دراسة تصنيف كليات مصر والأردن ، مضيفا ان معالجة الأخطاء لاتوجب الوقًوع في خطأ أكبر !”.

وقال النائب عبدالله فهاد إن “قرار إيقاف بعثات التخصصات الطبية لبعض الدول في ظل العجز الذي نعاني منه بتلك التخصصات قرار عشوائي ومفاجئ ولا يليق بحكومة يفترض أنها إصلاحية”.

واضاف الفهاد عبر تويتر “لرفع جودة التعليم طرق أخرى غير قتل طموح الشباب بلا بدائل جاهزة”.

النائب ماجد مساعد المطيري اعتبر ان قرار وقف بعثات التخصصات الطبية الى الاردن ومصر غير مدروس وفيه شبهة تنفيع ولا يدخل في العاجل من الامور ويجب إيقافه.

وقال المطيري عبر تويتر ان “الواجب رفع كفاءة الاختيار لبعض الجامعات المصرية والاردنية وليس ايقافها بشكل كلي”.

بدوره اعلن النائب بدر سيار الشمري عن رفضه قرار وزير التربية بإيقاف الإيفاد وكذلك ضم البعثات في التخصصات الطبية في مصر و الأردن، خاصة أنه جاء متزامنا مع فتح جامعة طبية خاصة في البلاد رغم الملاحظات الواردة عليها!

وتساءل عبر تويتر “هل تنفيع التجار أهم من مستقبل أبنائنا الطلبة، خاصة مع الحاجة الماسة للكوادر الطبية في سوق العمل؟!”.

وقال النائب د. مبارك حمود الطشه إن “بث الإحباط في نفوس الطلبة قبل اختباراتهم ما هو إلا دليل على عدم إيمان الحكومة بأهمية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وأهمها دراسة الطب ، وهذا ما رأيناه من تعميم إيقاف الابتعاث لبعض الدول ووقف ضم الابتعاث لمن هم على نفقتهم الخاصة لذلك لن نقبل بمثل هذه التصرفات في حكومة تصريف العاجل من الأمور” .

وبدوره قال النائب محمد عوض الرقيب إن مثل هذه القرارات الغير مدروسة لاتعود إلا بشكل سلبي على الطلبة والطالبات وخصوصا ان بعض الجامعات في مصر والاردن تسبق جامعة الكويت في التصنيف الاكاديمي العالمي .

وقال د.عبدالهادي العجمي إن منع وتعطيل تطوير الكليات الطبية في جامعة الكويت ومن ثم رفع نسب قبول الطلبة في الكليات الطبية وتعجيزهم ومن ثم اليوم قرار منع الابتعاث في التخصصات الطبية، وفي ذات الوقت فتح تخصصات طبية في جامعة خاصة في الكويت.

وتابع عبر حسابه الخاص على تويتر “لا يمكن عودة وزير دمر التعليم بهذه الطريقة ويجب سحب هذا القرار للنأي عن شبهة تنفيع الجامعات الخاصة على حساب طموحات الطلبة الكويتيين”.

وقال النائب محمد الرقيب مثل هذه القرارات الغير مدروسة لاتعود إلابشكل سلبي على الطلبة والطالبات وخصوصا ان بعض الجامعات في مصر والاردن تسبق جامعة الكويت في التصنيف الاكاديمي العالمي .

وخاطب النائب متعب الرثعان العنزي وزير التربية والتعليم العالي، وقال ان الوزارة تعاني من عقليات سقيمة وفكر رجعي يزعجهم و يخيفهم تعلم و دراسة أبناء الكويت.

وتساءل ما هي المسببات الالغاء لصدور هذا القرار؟ مضيفا هذا النهج يجب أن ينتهي حالاً و إلا الثمن سيكون غالي.. هل وصلت الرسالة؟”