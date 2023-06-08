الاوقاف : هذه خطبة الجمعة غداً…تقيدوا بها

وطنا اليوم – نشرت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية موضوع خطبة الجمعة ليوم غدا جاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان خطبة الجمعة الموافق 08-06-2023 .

( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ )*

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الْحَمْدَ لِلَّهِ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، نحمده ونستعينه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة حق تنجينا من عذاب أليم ، عليها نحيا وعليها نموت ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ، وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

إنَّ من أعظم النعم وأجلها بعد الإيمان بالله تعالى نعمتي الصحة والفراغ وهما اللتان وصف النبي صلى الله عليه وسلم من تركهما بأنه مَغْبُونٌ ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعمتان مَغْبُونٌ فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ) رواه البخاري.

وقد خصَّ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين النعمتين بذلك مع أن النعم كلها قد يُغبن فيها الناس، لأنّ الغبن فيها واضح وظاهر أكثر من غيرهما، ومعنى مغبونٌ فيهما الناس أنهم مخدوعون فيها لا يعرفون قيمتها في وقتها، وإنّما يعرفون قيمتها بعد فقدها وبذلك يقعون في الخسارة والندامة، قال ابن بطال في شرحه على البخاري: ( فيه تنبيه أمته على مقدار عظيم نعمة الله على عباده فى الصحة والكفاية…. فمن أنعم الله عليه بهما فليحذر أن يغبنهما… فمن أنعم النظر فى هذا كان حريًا ألا يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إلا وينفقه فى طاعة ربه، ويشكره على عظيم مواهبه والاعتراف بالتقصير عن بلوغ كنه تأدية ذلك).

وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة الصحة، لأنها تجعل العبد نشيطاً في دعوته إلى الله تعالى، فهي التي تُعين الإنسان على القيام بالعبادات البدنية المطلوبة منه، فقد شرط الإسلام الصحة للعديد من العبادات كالصيام، قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: 184، وكذلك الصلاة من عجز عن أدائها قائماً صلاها جالساً كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» صحيح البخاري، والحج كذلك لا يجب على العاجز عنه، قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ آل عمران: 97

ومع عِظم هاتين النعمتين إلا أننا نرى كثيراً من الناس لا يعرفون قدرهما وحقهما، فلا يستفيدون من هذه النعم ولا من تلك الأوقات الطويلة، إنما يُذهبون ذلك فيما لا خير فيه من لهوٍ ولعبٍ وإثمٍ ولا يتنبَّهون لقيمة الأوقات التي يهدرونها، فتضيع السنوات وتذهب أكثرُ الأنفاس، ويضعف الانسان وتفارقهم الصِّحة وتحلُّ بهم الاسقام ، فإذا ما تذكروا ذلك حَزِنوا وتأسَّفوا، ولكنَّ هيهات للزمن أن يعود الى الوراء ليصلح الإنسان ما فاته أيام قوته وشبابه، فيردد قول الشاعر:

ألا ليتَ الشبابَ يعودُ يومًا فأخبِرُهُ بما صنعَ المَشيبُ

فعلى المسلم أن يحافظ على هذه النعم وأن لا يضيعها، وأن يستفيد من كل لحظة في حياته باغتنامها قبل فقدها، فما من صحيح إلا وسيمرض وما من قوي إلا وسيضعف ويعجز ولو بعد حين، قال الله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ الروم: 54، وما من وقت فراغ إلا سيأتيه ما يشغله فإن لم تستغل وقت فراغك بالطاعة سوف تعض يديك ندماً بعد ذلك، ومن لم يستغل وقته بالطاعة شغله بغيره.

ما أحسنَ الشغلَ في تدبيرِ منفعةٍ أهلُ الفراغِ ذوُو خَوضٍ وَإرجافِ

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شَبابَكَ قبلَ هِرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وغِناكَ قبلَ فَقْرِكَ، وفَرَاغَكَ قبلَ شُغْلِكَ، وحَياتَكَ قبلَ مَوْتِكَ) أخرجه الحاكم، فكيف بك إذا اجتمعت لك نعمتان الصحة والفراغ.

واعلم أيها المسلم أن الوقت الذي تعيشه إما لك أو عليك؛ فمن حافظ على وقته فقد فاز فوزاً عظيماً، ومن ضيّع الوقت خسر خسراناً مبيناً، وصدق منْ قال: الوقت ساعة فاجعلها طاعة، فلا يوجد وقت فراغ للمسلم أبداً فإن حياته كلها لله تعالى، فإن فرغ من عبادة دخل في عبادة أخرى فعمله من أجل كسب معاشه ومعاش أولاده عبادة، والطالب في دراسته وجامعته في عبادة، وذكر الله تعالى عبادة، والصلاة والسلام على النبي  عبادة، وإذا عجز عن العمل والذكر فمجرد التفكر عبادة، قال الله تعالى ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ آل عمران: 191

فداوم على ذكر الله تعالى وأكثر من الطاعات ولا تغفل عنه لحظة، لأنّ كل أعمالك لنْ تدخلك الجنّة إلا أن يتغمدك الله برحمته، قال صلى الله عليه وسلم :(سَدِّدُوا وقارِبُوا، وأَبْشِرُوا، فإنَّه لَنْ يُدْخِلَ الجَنَّةَ أحَدًا عَمَلُهُ قالوا: ولا أنْتَ؟ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: ولا أنا، إلَّا أنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ منه برَحْمَةٍ، واعْلَمُوا أنَّ أحَبَّ العَمَلِ إلى اللهِ أدْوَمُهُ وإنْ قَلَّ) رواه البخاري.

وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم مغبون فيهما كثير من الناس إشارة إلى أن أكثر الناس لا يوفقون إلى اغتنام هذه النعم السابغة، وإنما يستفيد منها القليل وهم الذين يعرفون قيمتها، فكن أيها المسلم من الشاكرين، قال الله تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُور﴾ سبأ: 13.

واغتنموا هذه النعم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم على ما فات، فعن أبي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ» ، قَالُوا: وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَزَعَ» سنن الترمذي. وقال بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: “مَا مِنْ يَوْمٍ أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَّا يُنَادِي: ابْنَ آدَمَ اغْتَنِمَنِي لَعَلَّهُ لَا يَوْمَ لَكَ بَعْدِي، وَلَا لَيْلَةٌ إِلَّا تُنَادِي: ابْنَ آدَمَ اغْتَنِمَنِي لَعَلَّهُ لَا لَيْلَةَ لَكَ بَعْدِي” .

والحق أن الله تعالى لم يخلقنا عبثاً، وإنما خلقنا لعبادته وطاعته في كل حالٍ من أحوالنا، قال الله تعالى: ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ المؤمنون: 112 – 116

فسارعوا إلى طاعة ربكم وطلب مغفرته، واعملوا الصالحات قبل أن يأتي يوم ولسان حالكم كما جاء في قوله تعالى: ﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي﴾ الفجر: 24

*الخطبة الثانية*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ آل عمران:102.

*عباد الله* لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي بن كعب رضي الله عنه (أن من واظب عليها يكفى همه ويغفر ذنبه)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا”، وصلاة الله على المؤمن تخرجه من الظلمات الى النور،قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ ﴾ الأحزاب:43، ومن دعا بدعاء سيدنا يونس عليه السلام: ﴿ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ استجاب الله له، ومن قالها أربعين مرة فإن كان في مرض فمات منه فهو شهيد وإن برأ برأ وغفر له جميع ذنوبه.

ومن قال: “سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة، حُطَّتْ خطاياه وإن كانت مثل زَبَد البحر”، ومن قال: ” لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكُتِبَتْ له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي”.

وعليكم أيضا بــ ( كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم) قدر المستطاع.

*سائلين الله تعالى أن يحفظ ولي أمرنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الحسين بن عبد الله، وأن يوفقهما لما فيه خير البلاد والعباد، إنه قريب مجيب.*

*والحمد لله ربّ العالمين*