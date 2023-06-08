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طهبوب: لا تتداولوا فيديوهات لهم

منذ 4 ثواني
طهبوب: لا تتداولوا فيديوهات لهم

 

وطنا اليوم – علقت النائب الاسبق الدكتورة ديما طهبوب على تداول فيديوهات وتصريحات لبعض شخصيات الاحتلال الصهيوني : أي شيء غير هذا هو تطبيع واختراق

‏وقالت طهبوب لا أقبل أي كلام من صهيوني ولو كان ثائرا على كيانه وجيشه ولو كان يتكلم بالقرآن ويثني على العرب وفلسطين والشهداء
فليخلع لباس جيش الاحتلال وليخرج من فلسطين وعندها نسمع له
أي شيء غير هذا هو تطبيع واختراق
لا تتداولوا فيديوهات لهم ولا تقولوا الفضل ما شهدت به الأعداء

 


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