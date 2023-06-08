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اختتام فعاليات الموسم الثالث من مسابقة مواهب جامعة عمّان الأهلية…صور

منذ 3 ثواني
اختتام فعاليات الموسم الثالث من مسابقة مواهب جامعة عمّان الأهلية…صور

وطنا اليوم:برعاية الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمّان الأهلية ، أقيمت فعّاليات الموسم الثالث من مسابقة AAU GOT TALENT، يوم الأربعاء 7-6-2023 على مسرح الأرينا وبمشاركة واسعة من المواهب الطلابية في الجامعة.
وقد تشكلت لجنة التحكيم من النجمة العربية الأردنية عبير عيسى، والمايسترو عبد الحليم الخطيب، والموسيقار مراد دمرجيان، والدكتورة فداء غنيم أستاذة اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم، والدكتور كريم فاضل رئيس قسم التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي.
وأستهل الحفل بعزف السلام الملكي، ثم قدم الفنان سائد العجيمي فقرة غنائية بمرافقة فرقة أوسكار الاستعراضية بإدارة الفنان علي أبو غريب، ثم قدمت الطالبة سالي العوضي فقرة غنائية، بدأت بعدها فقرات المتسابقين التي تنوعت ما بين الغناء والتمثيل والشعر وصناعة الأفلام، حيث شارك في فئة الغناء الطلبة : حمزة عودة أبو هديب، وآدم عودة اللّه الحديدي، وإبراهيم عمر خلف، وأيمن محمود سمرين، وعبد العزيز محمد مرضى، وعبد الحميد فاضل الفاعوري، ووسام محمد أبو النادي، ومحمود موسى الشيخ، وأويس خالد الدغامين، فيما شاركت الطالبة جود نعيم شموط في فئة التمثيل، ومنار صابر طه في فئة صناعة الأفلام، ومؤتمن محمد خباز في فئة الشعر.
وقررت لجنت التحكيم منح الجائزة الأولى للطالب أويس خالد الدغامين، والجائزة الثانية للطالب حمزة عودة أبو هديب، فيما منحت الجائزة الثالثة مناصفة بين الطالب أيمن محمود سمرين، والطالب محمود موسى الشيخ، ونال الفيلم تنويه من لجنة التحكيم.
وكرم الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة الطلبة الفائزين، والمشاركين في الفعالية، كما تم تكريم لجنة التحكيم.
ويذكر أن هذه الفعالية السنوية جاءت بتنظيم من مجمع الأرينا في الجامعة بالشراكة مع عمادة شؤون الطلبة.
وتأتي هذه الفعالية في إطار تشجيع المواهب ودعم الطلبة المتميزين في الأنشطة اللامنهجية، وبما يحقق رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها الجوهرية، كما تأتي في إطار سعي الجامعة المستمر لدعم المتميزين من الطلبة في المجالات الأكاديمية وغيرها من المجالات

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