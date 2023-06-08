الأردن يطلق التأشيرة الإلكترونية للمغاربة – رابط

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الأردنية في الرباط، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية لفائدة المواطنين المغاربة، بقصد تسهيل الإجراءات بالنسبة للراغبين في السفر إلى المملكة.

وقال بيان السفارة، “تعلن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرباط، في إطار العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشقيقة، عن إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية للأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للأشقاء المغاربة الراغبين في السفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية”.

وأشار إلى أن هذا الإجراء “سيمكن الأشقاء المغاربة من الحصول على التأشيرة إلكترونيا قبل المغادرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يتم تقديم طلب التأشيرة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الأردنية (https://eservices.moi.gov.jo)”.

وأضاف أن “التأشيرة الإلكترونية تتيح لحاملها الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة 30 يوما من تاريخ الدخول، كما بإمكان حاملها مراجعة أقرب مركز أمني في حال رغبته في تمديد الإقامة لأكثر من 30 يوما”