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الكويت توقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن

منذ ساعة واحدة
الكويت توقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن

وطنا اليوم:أصدر وزير التربية والتعليم العالي في الكويت حمد العدواني، قرارا بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن.
وحسبما ذكرت صحيفة “القبس”، نص القرار على “وقف الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وإيقاف الضم لبعثات الوزارة للتخصصات الطبية (طب بشري – طب أسنان – دكتور صيدلة – صيدلة)، إلى كل من مصر والأردن، اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023-2024”.
وذكرت الصحيفة أن القرار تضمن إيقاف تغيير التخصص في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن ايقاف نقل مقر الابتعاث الى مصر والأردن، ويسري القرار من تاريخ صدوره.
ونقلت “القبس” عن مصادر مطلعة قولها إن القرار جاء بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة لكل من الجامعات في مصر والأردن خلال الاشهر الماضية، “وبناء على تقارير لهذه الوفود مبنية على دراسات مستفيضة استهدفت قياس جودة التعليم”، كما جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات الطبية والبرامج الطبية خارج الكويت وفقا لاجتماعها نهاية مايو الماضي.
وذكرت المصادر أن “القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023”.


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