نادي جامعة البترا يشارك في بطولة القدس والكرامة لقدامى اللاعبين

وطنا اليوم:شارك فريق نادي جامعة البترا في بطولة القدس والكرامة الكروية إلى جانب عدد من المؤسسات الإعلامية وقدامى اللاعبين من الأردن وفلسطين والجزائر، وأقيمت البطولة على ملاعب مدارس كنجستون.

وأكد رئيس نادي الجامعة الأستاذ الدكتور إياد الملاح حرص جامعة البترا على المشاركة في البطولة لما تحمله من معان سامية ورمزية مهمة للقدس الشريف ومعركة الكرامة الخالدة.

وجمعت المباراة الافتتاحية نادي جامعة البترا وقدامى لاعبي الجزائر. ومثل فريق نادي الجامعة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، والأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، والدكتور ناصر المغربي، وصدام غباين، ويزن أبو سالم، وعبد الرحيم حسين.

يذكر أن البطولة تقام للمرة الثانية على التوالي برعاية مدير عام مدارس كنجستون الدكتور محمد أبو عمارة، الذي أشاد بمشاركة جامعة البترا في هذه البطولة