بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

طرح مسودة الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

منذ ساعة واحدة
طرح مسودة الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

وطنا اليوم:أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، عن طرح مسودة الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للاستشارة العامة.
وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، تمتد مدة الاستشارة العامة من صباح اليوم وحتى 3:30 من عصر يوم الأحد 9 تموز المقبل، وستكون المسودة متاحة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز على الرابط : (https://www.ncsc.jo/Default/Ar).
ويأتي تطوير هذا الإطار ضمن جهود المركز في حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني، حيث قام المركز بتطوير إطار تنظيمي (الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني) يواكب الممارسات العالمية الفضلى لتطوير المنظومة الدفاعية للأمن السيبراني على المستوى الوطني لجميع المؤسسات العامة والخاصة ولمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية، وتخفيف الأثر الناتج من تحقق المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية في المؤسسات.

وأوضح المركز أن الإطار التنظيمي يتكون من مجموعة سياسات وإجراءات وآليات وضوابط يجب على المؤسسات العامة والخاصة اعتمادها وتنفيذها لتعزيز أمان أنظمتها السيبرانية ولتحقيق الحماية التكاملية على المستوى الوطني.
ويهدف الإطار التنظيمي إلى الارتقاء بالأردن ليكون من الدول الرائدة في الأمن السيبراني من خلال دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة والرشاقة المؤسسية والبشرية على التعامل مع التهديدات والمخاطر السيبرانية المحتملة وتقليل تأثيرها السلبي على المؤسسة وعلى المملكة ككل


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:25

5 قتلى بإطلاق نار خلال شجار في يافة الناصرة المحتلة

16:13

نائب الملك يرعى احتفال تقليد الأوسمة بذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

16:09

الجوع يفتك بـ 70 طفلا في دار أيتام سودانية

16:00

جلسة نقاشية تؤكد ان تميز القطاع الطبي الأردني اهل المملكة لمركز إقليمي للسياحة العلاجية

15:42

القيسي: اعتماد الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الأوسط

15:27

العثور على جثة ثلاثيني بشارع الـ 36 بمحافظة الزرقاء

15:20

قرار بخصوص تصدير المواشي إلى السعودية قبل العيد

15:03

الأرصاد تحذر من خطر تدني الرؤية بسبب الغبار

14:36

مجلس التعليم العالي ينسب بتعيين عدد من رؤساء الجامعات (أسماء)

14:32

بيان خليجي أميركي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

14:25

كشف سبب وفاة نزيل في مركز إصلاح سواقة

14:16

كاميرات مرورية ذكية بكافة مناطق عمان

وفيات

وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023