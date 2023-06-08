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مجلس التعليم العالي ينسب بتعيين عدد من رؤساء الجامعات (أسماء)

منذ ساعة واحدة
مجلس التعليم العالي ينسب بتعيين عدد من رؤساء الجامعات (أسماء)

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة التنسيب بتعيين عدد من رؤساء الجامعات.
وشمل التنسيب تعيين الدكتور سلامه صالح سليمان النعيمات رئيساً لجامعة مؤتة، والاستاذ الدكتور أسامة خالد إبراهيم نصير، رئيساً لجامعة آل البيت، والأستاذ الدكتور بسام زعل عبدربه المحاسنة رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.
وجاء قرار التنسيب استناداً إلى نص المادة (6/أ/8) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسـنة 2018 وتعديلاته، ونص المادة (11/ب) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته


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