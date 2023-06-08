كاميرات مرورية ذكية بكافة مناطق عمان

وطنا اليوم:أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، المهندس محمد الفاعوري، أنّ الامانة تتجه لنشر أعداد أكبر من الكاميرات في شوارع العاصمة، لتنظيم الحركة المرورية وإنشاء قاعدة بيانات مرورية.

وقال، إنّ ذلك سيطبق بعد تحديد وحصر الاحتياجات المرورية للعاصمة، والتي تتجه الإدارة إلى إعداد دراسة حول ذلك، حيث سيسهم نشر الكاميرات في أرجاء العاصمة على تتبع المناطق التي تشهد ازدحامات لا سيما مع ارتفاع أعداد المركبات.

وأوضح أنّ إنشاء قاعدة البيانات سيساعد على تفعيل خاصية “التتبع الذكي” التي تعرف السائق بالطرق البديلة للطرق المزدحة، ما يوزع حركة المرور في الشوارع الفرعية ويخفف الضغط على الشوارع الرئيسية.

كما ستوفر القاعدة أعداد الحوادث وأكثر المخالفات المسببة لها والمسببة للأزمات المرورية، في محاولة للحد منها وتخفيفها.

وحول الإزدحام المروري أكد أن وجود وسيلة نقل عام تخدم مختلف المناطق ومن الأحياء “الخطوط المغذية” ستساعد على الحد من الأزمات المرورية