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فيلادلفيا تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال وزفاف سمو ولي العهد‎‎

منذ ساعة واحدة
فيلادلفيا تواصل احتفالاتها بعيد الاستقلال وزفاف سمو ولي العهد‎‎

وطنا اليوم:ضمن احتفالات جامعة فيلادلفيا بمناسبة عيد الاستقلال وزفاف سمو ولي العهد رعى الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس الجامعة احتفالاً وطنياً كبيراً نظمته عمادة شؤون الطلبة ، بمشاركة فرقة كورال الجامعة بقيادة مشرفة الموسيقى رولا نصر، من جانبه ألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين كلمة ، قال فيها أن ذكرى الاستقلال لها مكانة خاصة لدى الأردنيين جميعا ليس مناسبة عابرة نحيي ذكراها فقط , فالاستقلال عنوان التضحية وهو رمز للدولة ومواطنيها وهو عنوان القوة والبناء , والعمل الجاد المستمر وصولاً إلى الحرية والسيادة, مما يتطلب منا جميعا البناء على هذا الإنجاز, خدمةً للأردن وتنفيذاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم, لبناء الأردن القادر على مواجهة التحديات.
كما رفع عميد شؤون الطلبة باسمه وباسم أسرة الجامعة أسمى آيات التهنئة والمباركة إلى مقام حضرة صاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ،وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين، وسمو ولي العهد الأمين ، بمناسبة زفاف سمو ولي العهد المعظم ، ويوم الاستقلال، داعيا الله عز وجل أن يحفظ القائد رمزاً للوطن وعنواناً للعزة ،وأن تظل رايات الزهو والفخر خفاقة وأن يديم علينا نعمة الامن والأمان، ليبقى الأردن وأهله بخير .
وتخلل الحفل الذي حضره عدد من عمداء الكليات ومدراء الدوائر وموظفين من الهيئتين الأكاديمية والادارية وجمع غفير من طلبة الجامعة العديد من الفعاليات الفنية والخطابية والاغاني والاهازيج الأردنية التي تغنت بحب الوطن والقائد .

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