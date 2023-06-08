تقسيم الأقصى .. مخطط إسرائيلي جديد ينذر بحرب دينية

وطنا اليوم:وصفت وزارة شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية مخطط عضو الكنيست من حزب “الليكود” الإسرائيلي الحاكم عميت هاليفي، بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، بـ “الخطير للغاية”.

وأشارت الوزارة في بيان الخميس، إلى أن المخطط الداعي لسيطرة اليهود على منطقة قبة الصخرة مقابل بقاء المصلى القبلي لصلاة المسلمين، يضع المسجد الأقصى في دائرة الخطر الشديد.

وأكدت أن هذا المخطط الذي طرحه أحد عناصر حزب حكومة الاحتلال هو عدوان صارخ على مشاعر وعقيدة المسلمين حول العالم، وهو تعبير عن صلف وتطرف حكومة الاحتلال.

وأضافت، أن ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطته، وتطبيقه سيؤدي إلى حرب دينية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وأوضحت، أن “الدعوة إلى المسجد الأقصى ليس للمسلمين والدعوة للسماح لليهود باقتحامه من كل أبوابه هو لعب بالنار”

تفاصيل هذا المخطط كشفه المراسل السياسي لموقع “زمان يسرائيل”، الذي أكد أن الخطة يعمل عليها عضو الكنيست الليكودي عميت هليفي وهدفها الرئيسي السيطرة على المسجد الأقصى.

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ووفق المراسل فإن خطة هليفي تتمحور حول تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على أن يُعطى للمسلمين مربع يشمل المسجد القبلي والمربعات القريبة منه مقابل أن يعطي لليهود المنطقة الشمالية بما فيها قبة الصخرة بإدعاء أنها أقيمت فوق الهيكل المزعوم؛ كما تشمل السماح لليهود بالدخول من جميع بوابات الأقصى دون مرافقة الشرطة متى شاءوا.