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بلدية الرصيفة تهدد بوقف جميع أعمال مشروع الباص السريع

منذ 3 ثواني
بلدية الرصيفة تهدد بوقف جميع أعمال مشروع الباص السريع

وطنا اليوم:صرح رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، في كتاب رسمي وجهه إلى وزير الأشغال العامة بتاريخ 4/6/2023 أن البلدية ستقوم بوقف جميع أعمال مشروع الباص السريع ضمن حدود البلدية، وإعادة فتح دوار أبو صياح أمام حركة المرور، إذا لم يتم إيجاد الحلول المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل مناطق دوران آمنة لسكان المنطقة خلال 72 ساعة.
وكانت وزارة الأشغال العامة وفريق عمل مشروع الباص السريع قد أغلقت دوار أبو صياح ضمن المرحلة الحالية للمشروع، دون التنسيق مع بلدية الرصيفة، ودون إيجاد مناطق دوران للأهالي وسكان المنطقة، مما يزيد من معاناتهم، سواء بدخول اللواء أو الخروج منه.


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