طبيب أردني يحذر : فيروس الحصبة خطير وسريع الانتشار

وطنا اليوم:حذر استشاري الطب الوقائي والوبائيات الدكتور منير أبو هلالة من خطورة وضع الحصبة محليا، والذي نتج عن التعاون مع الملف في الفترة الماضية والتركيز على ملف فيروس كورونا.

وقال أبو هلالة إن فيروس الحصبة خطير وسريع الانتشار ، وفئات الحوامل والأطفال الذين لم يتلقوا المطعوم خلال فترة كورونا هم الأكثر عرضة للفيروس.

وبين أبو هلالة ان أساسيات الطب الوقائي والوبائيات لم تطبق محليا في العامين الماضيين بسبب التركيز على كورونا ، مما وضع الأردن في خطر الحصبة وغيرها من الاوبئة.

ودعا أبو هلالة المواطنين الذين لم يأخذ أطفالهم المطعوم خلال فترة كورونا الى اخذه ، والتجاوب مع حملات التطعيم للحصبة ، فيما دعا المصابين الى التعاون مع فرق تتبع المخالطين والالتزام بالعزل المنزلي.

كما دعا وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى الى العمل المتواصل لاحتواء الوضع الحالي والبدء بإجراءات مستعجلة من خلال حملة وطنية للتطعيم، وإجراءات احترازية للحد من تكرار زيادة الاصابات مستقبلا من خلال إعطاء جرعة معززة للحصبة في الصف العاشر الأساسي والوصول إلى الأطفال الذين لم يتلقوا جرعات المطاعيم خلال فترة الجائحة.

ودعا أبو هلالة الفئات ذات الاختطار خصوصا الحوامل إلى اتباع الإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين واستخدام المعقمات والتأكيد على استخدام الكمامات لحين السيطرة على الحالات محليا لما يسبب المرض من مخاطر على صحة الأم والطفل