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وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل يفتتح فعاليات اليوم الوظيفي 2023 في عمان الاهلية

منذ ساعة واحدة
وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل يفتتح فعاليات اليوم الوظيفي 2023 في عمان الاهلية

وطنا اليوم:تحت رعاية معالي المهندس ماهر أبو السمن وزير الاشغال العامة ووزير النقل وبتنظيم من مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة – جامعة عمان الأهلية أقيم ظهر الثلاثاء ٦-٦-٢٠٢٣ في رحاب الجامعة حفل افتتاح فعاليات اليوم الوظيفي ٢٠٢٣ للخريجين وأبناء المجتمع المحلي وبحضور رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونواب ومساعدي رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة وعدد من مسؤولي القطاعين العام والخاص، وعمداء وأساتذة وطلبة الجامعة وجمع من المدعوين والمهتمين وأبناء المجتمع المحلي.
هذا وقد تضمنت فعاليات اليوم الوظيفي مشاركة فعلية من قبل خمسة وسبعون شركة عرضت الكثير من الشواغر الوظيفية لطالبي العمل . وقد عبّر عميد شؤون الطلبة د. مصطفى العطيات عن الدور الذي تلعبه الجامعة في التواصل مع جهات العمل ومحاولة مساعدة الخريجين في ايجاد فرص العمل وانطلاقا من دور الجامعة في خدمة مجتمعها المحلي في ظل الدعم الذي تقدمه ادارة الجامعة ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني و رئاسة الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور ساري حمدان ، حيث ان الجامعة معنية كغيرها من المؤسسات الوطنية في محاولة إيجاد فرص عمل للخريجين ولأبناء المجتمع المحلي في ظل التحديات الوظيفية وتنامي مستويات البطالة محلياً وعالمياً أمام الشباب الأردني… مقدراً المشاركة الكبيرة للشركات والمؤسسات الأردنية وما وضعته من فرص وظيفية أمام الشباب.
هذا .. وقد قام رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان بتكريم معالي المهندس ماهر أبو السمن وزير الأشغال العامة والنقل من خلال تسليمه درع الجامعة التذكاري.


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