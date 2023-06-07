طلبة فيلادلفيا يشيدون بالمسابقات الثقافية التي تثري فكرهم وتصقل شخصياتهم‎‎

وطنا اليوم:أشاد الطلبة المشاركون في المسابقة الثقافية التي نظمتها دائرة المكتبة ومصادر المعلومات في جامعة فيلادلفيا بالمسابقات الثقافية وأعربوا عن سعادتهم للمشاركة فيها وهي التي تفتح لهم أفاق المعرفة والبحث واستطلاع كل ما هو جديد .

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامته دائرة المكتبة ومصادر المعلومات للطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية التي نظمتها المكتبة لطلبة الجامعة.

وقال الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات أن المسابقات الثقافية اثراء للنفس البشرية وتطويرها وتساهم مساهمة فاعلة في تنوير فكر الطلبة وتعمل على صقل وتنمية وتطوير شخصياتهم.

وأعرب عن سعادته بمشاركة الطلبة في هذه المسابقات الثقافية التي تأتي في اطار رسالة المكتبة ودورها الريادي في حث الطلبة على المطالعة واقتناء الكتب وفتح أفاق الحوار وتبادل الأفكار مما يساهم في اغناء الطلبة ثقافياً وعلمياً ودخولهم إلى سوق العمل بكل قوة واقتدار.

وفي ختام الحفل قام الدكتور عدنان الطوباسي مدير عام المكتبة ومصادر المعلومات بتكريم الطلبة وتسليمهم الشهادات التقديرية، وفيما يلي أسماء الطلبة الذين تم تكريمهم في الحفل: معتصم محمد جمال خاطر، سارة غسان التركماني، يسرى منصور عتمة، رهف عمر إبراهيم، محمد أيسر رشدي أبو سرية، صهيب عبد القادر صالح، عبد الله أياد الهمصي، عبد الرحمن عبد الله، لينا منذر نصار، عبد الوهاب محمد الشولي الحريري، رامي محمد عبد القادر الحوراني، مصطفى أسامة عبد الدايم، طلال سعيد جميل السعدي، جنى عاصم أبو بهاء، لانا فاروق جعيدي، عروب حسين جميل زوانة، عبد الرحمن أحمد درويش، مها محمد العودات، يمان علاء الدين صلاح مهداوي، دعاء حسن خليل المغربي.