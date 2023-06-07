عمان الاهلية تتسلّم شهادة تقييمها بخمس نجوم من منظمة كيو أس

وطنا اليوم_ تَسلّم رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان شهادة تقييم الجامعة بخمس نجوم للعام 2023 من منظمة كيو أس لتصنيف الجامعات. حيث سلّم الشهادة الدكتورآشوين فيرناندز المدير الاقليمي لمنظمة كيو إس لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بحضور زميله السيد رامي عواد المدير الاقليمي للشرق الأوسط ، وبحضورنائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور معتصم عبدالجابر، حيث أحرزت كلية الهندسة ومن خلال برنامج الهندسة الطبية تقييم خمسة نجوم في معيار البرنامج الأكاديمي المميز.

وقد اصطحب السعود وفد منظمة كيو أس في جولة على مرافق الجامعة من كليات ومختبرات ومراكز.