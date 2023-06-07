وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها للتعيين في دائرة الصيانة والتنفيذ:

• فني محطة تنقيه: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التنقية

• فني كهربائي: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصيانة الكهربائية وصيانة المولدات الكهربائية

الوثائق المطلوبة:

• السيرة الذاتية والشهادات العلمية إن وجدت

• صور عن شهادات الخبرة والدورات الفنية

• صورة شخصية واحدة

• صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة

تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام 16/6/2023م.

للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694