وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها للتعيين في دائرة الصيانة والتنفيذ:
• فني محطة تنقيه: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التنقية
• فني كهربائي: خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصيانة الكهربائية وصيانة المولدات الكهربائية
الوثائق المطلوبة:
• السيرة الذاتية والشهادات العلمية إن وجدت
• صور عن شهادات الخبرة والدورات الفنية
• صورة شخصية واحدة
• صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة
تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام 16/6/2023م.
للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694