جامعة البترا والمركز الوطني للأمن السيبراني يوقعان مذكرة تفاهم

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا والمركز الوطني للأمن السيبراني مذكرة لتأطير التعاون في الأبحاث العلمية والبحثية في مجال الأمن السيبراني، واستقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه وفد المركز الوطني للأمن السيبراني برئاسة المهندس بسام المحارمة، وبحضور عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

وأشار عبد الرحيم إلى تنامي الحاجة إلى الأمن السيبراني للمؤسسات والأفراد مضيفًا أن جامعة البترا تهتم بتزويد طلبتها بالمعرفة والمهارات في هذا المجال نظرًا لأهميته. وأشار المحارمة إلى أن التهديدات الإلكترونية وهجماتها باتت تشكل خطرًا لا يقل عن التهديدات في العالم الواقعي، وأشار الجانبان إلى أن مذكرة التعاون تهدف إلى بناء أُطر تعاون مشترك في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية في مجال الأمن السيبراني.

وقع المذكرة عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا الدكتور وائل هادي بالنيابة عن رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ونيابة عن المركز الوطني للأمن السيبراني رئيس المركز المهندس بسام المحارمة.

وتفتح المذكرة أبواب التعاون في مجال عقد الدورات التدريبية المتخصصة الفنية والتقنية وورش العمل والمؤتمرات والندوات، إلى جانب التعاون في مجال الأبحاث العلمية والدراسات الإستراتيجية.

وقال الدكتور وائل هادي إن المذكرة تُعَد بداية التعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني في مجال رفع مستوى التوعية لدى الطلبة وتدريبهم على آخر وأحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني.

وسلم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم درع الجامعة التقديري إلى المهندس بسام المحارمة خلال لقائه في مكتبه.

وقال المهندس المحارمة: “إن المركز يسعى إلى بناء شراكات مع جميع الجهات والمؤسسات، انطلاقًا من إيمانه بأهمية التعاون وتكثيف الجهود لتأمين فضاء سيبراني آمن، ودعم الطلبة والخريجين في سبيل بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني”