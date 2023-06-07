الفوسفات والتنمية المجتمعية

د.عبدالمهدي القطامين

تبرعت شركة مناجم الفوسفات الاردنية لصالح مركز الغدد والسكري المقام في جامعة مؤتة بمحافظة الكرك بمبلغ ٢٥٠ الف دينار للتسهيل على المواطنين في اقليم الجنوب للحصول على الخدمات الطبية المتقدمة والمتخصصة في هذا المجال

وكانت قد تبرعت قبل ذلك بمبلغ ٨٠٠ الف دينار لصالح انشاء مركز دفاع مدني على شاطىء العقبة الجنوبي مثلما تبرعت ايضا بمبلغ ١٢٠ الف دينار لدعم انشاء محطة لمعالجة النفايات الصلبة في محافظة الطفيلة كما قدمت ايضا دعما بمبلغ ٢٠٠ الف دينار لشراء معدات طبية في مستشفى معان الحكومي

مثلما دعمت الشركة المبادرة الملكية لإقامة مشروعات زراعية في البادية الجنوبية بقيمة 1.5 مليون دينار وتبرعت بقطعة أرض مساحتها 6300 م في منطقة الرصيفة لصالح وزارة التربية والتعليم كما قدمت دعما لبلديتي الحسا والسلطاني لمساندة جهودهما في خدمة المجتمع وتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، وتحسين الخدمات التي تقدمانها للمواطنين مثلما دعمت جمعية الوادي الأبيض الزراعية في منطقة السلطاني بمحافظة الكرك بآليات ومعدات زراعية

شملت تراكتور زراعي، ومكبس، ولمامة، وحصادة برسيم .

كما نالت القطاعات الشبابية والجمعيات والأندية والمشاريع الإنتاجية في اقليم الجنوب دعما متواصلا لتمكينها من تقديم خدماتها بصورة فضلى .

هذه السلسة من التبرعات التي قدمتها الفوسفات لمحافظات المملكة تؤكد النظرة الشمولية والايمان بالدور المجتمعي للشركات ودورها في تعزيز مساهمتها في جهود التنمية المستدامة .

في فلسفة ادارة الاعمال فأن البيئة المحيطة بالشركات والحاضنة لها تشكل مقياسا حقيقيا لقياس دورها في المساهمة بالتنمية وكلما زادت هذه المساهمة كلما خلقت الشركات بيئة مناسبة للنمو وزاد رضى الجمهور الذي يعد احد معايير الادارة الاستراتيجية لكل شركة .

لم يكن بأمكان شركة الفوسفات ان تقدم ما قدمت لولا انها حققت ارباحا خلال العامين الماضيين مكنتها من مد يد العون للمجتمع والبيئة المحيطة بها ولم يكن لهذه الشركة التي مرت بفترات انتكست فيها مواردها ان تنهض لولا وجود ادارة رشيدة استطاعت ان تلم عوامل النجاح وان تقود الشركة الى بر الامان لتظل احدى الشركات الرائدة في الوطن التي توفر الاف من فرص العمل المجزية .

ولعلنا في الاعلام وقد ادمنا النظر الى نصف الكأس الفارغ نعيد حسابتنا مجددا ونقول لمن اجاد ونجح في قيادة اي مؤسسة شكرا لنعزز النجاح وفرصه مع احتفاظنا طبعا بحق لوم ونقد من ادت ادارته الى تدهور اي مؤسسة وطنية او شركة .

اقول لمعالي رئيس مجلس ادارة الفوسفات الدكتور محمد ذنيبات لقد ابدعت يا ابا المعتصم ومعك بالطبع الكادر التنفيذي والعاملين في الشركة ونحن الان احوج ما نكون في اغلب مؤسساتنا وشركاتنا الى قياديين وليس الى مديرين فقد ذقنا منهم الامرين .

وطوبى لمن عمل باخلاص في هذا الوطن .