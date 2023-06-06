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التأشيرة السياحية السعودية تغري الأردنيين

منذ ساعة واحدة
التأشيرة السياحية السعودية تغري الأردنيين

وطنا اليوم:أقبل عدد كبير من الأردنين على عمل تأشيرة السفر متعددة الزيارات للملكة العربية السعودية .
وتتيح التأشيرة لمستخدميها الدخول والخروج للمملكة العربية السعودية على مدارعام كامل ولمدة ثلاث شهور كحد اقصى للزيارة الواحدة والتجول في جميع انحائها وأداء مناسك العمرة بأي وقت والسماح بالدخول بالسيارات الشخصية .
وتتراوح تكلفة التأشيرة مع التأمين من 150 الى 200 دينار وكانت المملكة العربية السعودية بالسماح بهذه التأشيرة لتنشيط القطاع السياحي في أراضيها.


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