الجمارك تحبط تهريب 67 كغم من حبوب المخدرات الكبتاجون

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأنّ الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب (67) كيلوغرام من مادة الكبتاجون المخدر كانت مخبأة داخل مخبأ سري بطريقة فنية.

وفي التفاصيل تم الاشتباه بشاحنة (براد) ، حيث تم إخضاعه واستهدافه إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل ارضية الشاحنة القادمة من إحدى الدول المجاورة والذي تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.

وبدوره، أكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة على أن الكوادر الجمركية العاملة في المناطق الحدودية تواصل وبشكل مكثف كافة الجهود والإمكانيات للحد من دخول وانتشار آفة المخدرات أراضي المملكة، مشيدًا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعيّة والمتميزة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية.

وتُهيب دائرة الجمارك جميع المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ فورًا عن أي حالة تهريب على الرقم المجاني (105) دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب