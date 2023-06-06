البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبة

وطنا اليوم:ينعى سامي كامل داوود رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني وأعضاء المجلس والمدير العام بالوكالة هنادي الطيب وكافة العاملين في الشركة ،رئيس مجلس الادارة الاْسبق معالي المرحوم بإذن الله

شراري كساب الشخانبة

ويتقدمون من عشيرة الشخانبة وقبيلة بني حميدة بأحر التعازي، راجين من الله العلي القديرأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون