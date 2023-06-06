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الحكومة تطرح عطاء لإعادة تأهيل مدرج مطار عمّان المدني

منذ ساعة واحدة
الحكومة تطرح عطاء لإعادة تأهيل مدرج مطار عمّان المدني

وطنا اليوم:أعلنت دائرة العطاءات الحكومية عن طرحها العطاء المركزي رقم (٢٠/٢٠٢٣) الخاص باعادة تأهيل مدرج مطار عمان عمان المدني (الرزمة الثانية) والمتضمن اعمال ردم الوادي “الجزء الاول”.
ودعت دائرة العطاءات الحكومية المقاولين المصنفين في مجال الطرق اختصاص انشاء وصيانة الطرق بالفئة الاولى او الثانية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة، مشيرة الى ان رقم دعوة العطاء حسب نظام الشراء الالكتروني الاردني (JONEPS) (2023000735-00).
أو من خلال مراجعة الموقع الالكتروني لنظام الشراء الالكتروني (JONEPS) )www.joneps.gov.jo او الموقع الالكتروني لدائرة العطاءات الحكومية على شبكة الانترنت www.gtd.gov.jo للاطلاع على تفاصيل دعوة للعطاء


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