علان يحذر من شراء الألبسة من بعض المواقع الالكترونية

وطنا اليوم:حذر نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان المواطنين من عمليات شراء الالبسة من بعض المواقع الالكترونية بسبب اختلاف المقاسات.

وفسر علان في تصريح الى ان شكاوى وردت للنقابة من البيع عبر المواقع الالكترونية للالبسة من اختلاف المقاسات موضحا ان نسبة كبيرة من هذه البضائع تختلف مقاساتها.

واشار علان الى ان اسعار الالبسة عند التجار منافسة في اسعارها لبعض المواقع الالكترونية داعيا المواطنين الى الشراء المحلي نظرا لانه منافس بالسعر وبمقاسات محددة تلبي السوق المحلي ومتطلبات الزبائن.

ولفت الى ان حجم الالبسة المستوردة لموسم عيد الاضحى المبارك يقدر بنحو 30 مليون دينار في حين يبلغ حجم الاحذية المستورد بنحو 50 مليون دينار.

وتوقع علان ان يشهد عيد الاضحى المبارك نشاط اكبر على الالبسة من موسم عيد الفطر الذي كان دون المستوى المأمول.

وكان علان قد طالب خلال وقت سابق باعادة النظر بضريبة المبيعات موضحا ان القدرة الشرائية شهدت تراجعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة.

واشار الى دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.

ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية.

ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة.

وحسب الدراسة انخفض متوسط نصيب الفرد من مستوردات الالبسة بعد صدور القرار ليصل إلى نحو23 دينارا مقابل ما يقارب 31 دينارا قبل صدور القرار.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014