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كيف ترفع راتبك التقاعدي المبكر..؟

منذ ساعة واحدة
كيف ترفع راتبك التقاعدي المبكر..؟

وطنا اليوم:لا يكاد يمر يوم إلّا ويصلني سؤال من متقاعد ضمان حصل على راتب التقاعد المبكر، ولا سيما من ذوي الرواتب الضعيفة، ولا يزال دون سن الستين، يسأل عن الطريقة التي يستطيع من خلالها تحسين راتبه التقاعدي المبكر..!
الجواب سهل وواضح؛ هو العودة إلى سوق العمل من جديد والاشتراك بالضمان بعد أن تقوم بإبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي بعودتك الى العمل للتعامل مع راتبك المبكر وفقاً لأحكام القانون، فإما أن يوقف بالكامل إذا لم تنطبق عليك شروط الجمع بين راتبك التقاعدي المبكر والأجر من العمل المشمول بالضمان، وإما أن تأخذ جزءاً من راتبك المبكر إضافة إلى أجرك الجديد المشمول بالضمان.
وفي كل الأحوال فإن عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل وهو لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكر ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للأنثى هو أفضل فرصة وأحسن خيار لتحسين راتب التقاعد المبكر حينما يتم إعادة احتسابه عند إكمال الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى.. إذ تُضاف مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة الاشتراك السابقة على تقاعده المبكر ويتقاضى الراتب التقاعدي الجديد، وفي الغالب الأعم يزيد الراتب التقاعدي خاصة اذا كانت العودة الى العمل بأجر أفضل واستمر فيه لأطول مدة ممكنة، أي حتى اكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى..
هذه هي الطريقة الوحيدة والمثلى لزيادة راتب التقاعد المبكر، وربما يزيدها فاعلية ما كنت اقترحته في معلومة الأمس من ضرورة تعديل الجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان بتوسيع حدود الرواتب ونسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأحر من العمل عند عودة صاحب الراتب المبكر الى العمل من جديد، وهذا التعديل نص عليه القانون ولا يحتاج سوى لقرار من مجلس الوزراء.

(سلسلة معلومات تأمينية
توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي


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