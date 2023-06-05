أرامكو ترفع أسعار النفط إلى آسيا وأوروبا وأمريكا بتموز

وطنا اليوم:اعلنت شركة أرامكو السعودية، الأسعار الرسمية الجديد لبيع شحنات الخام العربي الخفيف إلى عملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة خلال يوليو/تموز 2023.

وبذلك، تكون أرامكو قد قررت رفع أسعار بيع النفط السعودي للخام العربي الخفيف رسميًا إلى عملائها في آسيا بمقدار 45 سنتًا أمريكيًا إلى 3 دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار سلطنة عمان/دبي.

وجاء قرار أرامكو برفع أسعار بيع الخام العربي، بعد تعهد المملكة (أكبر مصدر عالمي للنفط) بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى يوميًا في يوليو/تموز، على أن يكون ذلك قابلًا للتمديد، لمواجهة رياح الاقتصاد الكلي المعاكسة التي تسبّبت في ركود بالأسواق.

في الوقت نفسه، أعلنت أرامكو السعودية، رفع جميع الأسعار لعملائها في أوروبا، فيما حركت معظم الدرجات إلى أميركا.

يأتي القرار الجديد الخاص بسعر برميل النفط السعودي من جانب شركة أرامكو، مغايرًا لقرار الخفض الأخير، الذي أعقب 3 زيادات على التوالي لأسعار الخام العربي، في مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار.

وكانت أسعار البيع لعملاء عملاق النفط السعودي في آسيا، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال 15 شهرًا، في فبراير/شباط الماضي (2023)