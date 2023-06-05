مشاريع الرياديات تتألق ضمن المنافسة على جائزة ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي

وطنا اليوم:8 مشاريع مبتكرة قدّمتها مبدعات ضمن منافستهن للفوز بجائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي” بموسمها الثاني التي كانت قد أطلقتها أورنج الأردن بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية (إنتاج) تحت مظلة وحدة تمكين المرأة في الجمعية SHETECHS، بهدف تعزيز المنافسة بين السيدات بناء على مشاريعهن الريادية وتكريم الرياديات المتميزات في القطاع.

وتم عرض المشاريع الثمانية الأسبوع الماضي وذلك لتقوم اللجنة المختصة بتقييمها واختيار 3 مشاريع فائزة، حيث تأهلت هذه المشاريع من بين 68 مشروعاً تقدّمت بها السيدات الراغبات في المنافسة نحو الفوز.

وتتألف لجنة التحكيم المختصة من ربى درويش، عضو هيئة المديرين في جمعية إنتاج، شذى الجيوسي، مديرة الريادة في أورنج الأردن، ربى حمارنة، مدير الاستثمار في صندوق أمام الاستثماري، آمال السعدي، مؤسسة ومدير تنفيذي التكنولوجيا لشركة Vintechs، بالإضافة إلى أريج عبيدات، مدير مكتب كريف الأردن.

وعبّرت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، عن فخرها بمستوى الابتكارات التي تقدّمت بها الرياديات في مختلف المجالات وإمكاناتها في التأثير المستدام اقتصادياً واجتماعياً، والتي تدلّ بوضوح على مساهمة المرأة الهامة في تطوّر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شكرت جمعية إنتاج على شراكتها من أجل تعزيز المنظومة الريادية، لافتة إلى أن الجائزة تعكس التزام أورنج بتكريم الرياديات المتميزات ضمن جهودها المتواصلة لتمكين المرأة.

وأشادت عضو هيئة المديرين في جمعية إنتاج، المهندسة ربى درويش، بأهمية الجائزة السنوية التي تم إطلاقها للعام الثاني على التوالي، والتي تعتبر حافزاً قوياً لدعم النساء في القطاع، وأكدت درويش على الدور المتنامي للمرأة ليس فقط في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل أيضاً في مجموعة واسعة من القطاعات.

وقالت درويش إن الجائزة أثبتت فعاليتها في تعزيز الإبداع والابتكار، وتحقيق إنجازات جديدة وواعدة، إذ ان السيدات تقدّمن بمجموعة من الابتكارات في مجالات متعددة تشمل الصحة، التعليم، البيئة، الخدمات، الزراعة، والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تحدّثت درويش عن الدور الذي تلعبه الجائزة في تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الابتكار والتكنولوجيا، بما يتوافق مع شعار يوم المرأة العالمي، ولفتت درويش إلى أن جمعية إنتاج تسعى بالشراكة مع أورنج الأردن، إلى تمكين النساء وزيادة مشاركتهن في القطاع والاقتصاد الوطني، ضمن وحدة تمكين المرأة SHETECHS، التي أطلقتها إنتاج بالتعاون مع التعاون الدولي الألماني (GIZ).

يذكر أن معايير المشاركة في الجائزة تشمل أن تكون نسبة المرأة 25 بالمائة من فريق الشركة الناشئة، وأن تكون المتقدّمة مؤسسة أو شريكة مؤسسة في مشروع، أو رئيسة تنفيذية أو إدارية قيادية في شركة ناشئة نشطة ومسجلة في الأردن، أمّا اختيار الفائزات فيقوم على مدى تأثير المشروع اجتماعياً وبيئياً وما إذا كان يحقق أهداف التنمية المستدامة ويتمتع بإمكانية النمو