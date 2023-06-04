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لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية للتايكواندو يتوج بالميدالية البرونزية لبطولة العالم

منذ ساعة واحدة
لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية للتايكواندو يتوج بالميدالية البرونزية لبطولة العالم

وطنا اليوم/ تمكن لاعب المنتخب الوطني ومنتخب جامعة عمان الأهلية للتايكواندو محمود الطرايرة من الفوز بالميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن 58 كغم خلال مشاركته ببطولة العالم للتايكواندو المصنفة من عيار (14 نجمة) والتي تستضيفها مدينة باكو عاصمة أذربيجان خلال الفترة 29-5 إلى 4-6-2023.
واستهل الطرايرة مشواره في البطولة بالفوز على اللاعب المالي (2-0) في دور الـ 64، ثم تجاوز اللاعب اليوناني في دور الـ 32 بنفس النتيجة، قبل أن يتجاوز في نزال مثير لاعب منتخب ساحل العاج في اللحظة الأخيرة (2-1). وفي الدور ربع النهائي تمكن لاعب منتخب جامعة عمان للتايكواندو من الفوزعلى المصنف الثالث على العالم وبطل النسخة السابقة من بطولة العالم وحامل ذهبية أولمبياد طوكيو اللاعب الإيطالي (2-0)، قبل أن يخسر في نزال الدور نصف النهائي أمام اللاعب الروسي (0-2)، ليحقق بذلك الميدالية البرونزية.


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