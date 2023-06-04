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المذيع في BBC سالم كايد العبادي في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة

منذ 4 ثواني
المذيع في BBC سالم كايد العبادي في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة

 

وطنا اليوم – القى المذيع في BBC سالم كايد العبادي محاضرة اليوم السبت، في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة بعنوان “رحلتي مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC”.

وأدار الجلسة الاعلامي الاستاذ شاكر حداد، بحضور رئيس الجمعية العين المهندس سمير الحباشنة وجمع من اصحاب المعالي والعطوفة الاعيان والوزراء السابقين والاكاديميين والسياسيين والادباء واعضاء الجمعية وعدد من الصحفيين والاعلاميين.

وتناول العبادي في محاضرته مسيرته الاعلامية في ثلاث اذاعات هي الاذاعة الاردنية واذاعة MBC واذاعة BBC، كما تناول تعلقه في الاذاعة عموما واذاعة لندن خاصة منذ الطفولة وقد تحقق حلمه عام 1987 بعد اجتيازه الاختبارات الضرورية للعمل في بي بي سي BBC حيث حصل على اعارة من الحكومة الاردنية للعمل في اذاعة بي بي سي BBC.

وتحدث عن السياسة التحريرية في الاذاعة البريطانية واسلوب العمل وصناعة الاخبار وتحدث عن تجربته في الانتقال الى مواقع الاحداث في مصر والعراق والسودان وجنوب افريقيا.


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