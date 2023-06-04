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استحداث مسمى اداري جديد بوزارة الصحة

منذ ساعة واحدة
استحداث مسمى اداري جديد بوزارة الصحة

وطنا اليوم:أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، أنه لا مانع من استحداث مسمى (مساعد مدير مستشفى للشؤون التمريضية) في وزارة الصحة إلى تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ومنح العلاوات الإضافية.
وأشار الناصر إلى حاجة الوزارة الفعلية لاستحداث هذا المسمى نتيجة لعدد الموارد البشرية من الممرضين العاملين في المستشفيات ولاتساع نطاق الإشراف الخاصة بهم وفقا لكتاب .
ولفت إلى أن الهيكل التنظيمي السابق للمستشفيات قد تضمن مركز وظيفي خاص برئيس التمريض، بينما الهيكل التنظيمي الجديد لم يتضمن ذلك المركز، رغم أهمية وجود هذه الوظيفة حيث إن عمل التمريض يكون على مدار الساعة بما يستدعي وجود مركز وظيفي لمساعدة مدير المستشفى فيما يتعلق بشؤون التمريض.
ورجا الناصر أن يتم إشراك الجهات ذات المعرفة الفنية في دراسات التنظيم الإداري والهياكل التنظيمية عند إجراء عمليات إعادة الهيكلة لوزارة الصحة أو الهياكل التنظيمية الفرعية، لمراعاة المعايير والأسس العلمية والعملية لضمان انسجامها مع التشريعات الناظمة للعمل


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