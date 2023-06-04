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الأردن يتسلم أوراق اعتماد سفراء غير مقيمين

منذ ساعة واحدة
الأردن يتسلم أوراق اعتماد سفراء غير مقيمين

وطنا اليوم:تسلمت أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفيرة لينا الحديد اليوم الأحد، نسخا من أوراق اعتماد أربع سفراء غير مقيمين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتسلمت الحديد نسخاً من أوراق اعتماد سفير جمهورية مالي ، بوبكار دياللو، وسفير جمهورية البرتغال الصديقة، روي البرتو مانوبيلا تيرينو، و سفير جمهورية منغولية بولغان إينكتوفشين، وسفير جمهورية سلوفينيا ساسو بودليسنيك، كسفراء معتمدين غير مقيمن لدى المملكة.
وأعربت الحديد خلال لقائها السفراء في وزارة الخارجية في عمان، عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة و تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن والدول الأربعة الصديقة


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