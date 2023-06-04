الخصاونة يجدد التهنئة للملك والملكة بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:استهلَّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، بتجديد التَّهنئة والمُباركة إلى جلالة الملك عبدالله الثَّاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله والأسرة الأردنيَّة، بعقد قِران سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني ولي العهد، على سموِّ الأميرة رجوة الحسين.

وقال الخصاونة في مستهلِّ الجلسة: “نهنِّئ جلالة الملك عبدالله الثَّاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، ونهنِّئ أنفسنا بزفاف ابن الأردن، سموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، الذي يمثِّل الاستمراريَّة والمستقبل الزَّاهر بإذن الله والامتداد للحكم الهاشمي الرَّشيد الذي دخلنا معه إلى المئويَّة الثَّانية من عمر الدَّولة الأردنيَّة على قواعد من الاستقرار والدَّيمومة والتقدُّم والثَّبات المُسيَّج بتناغم القيادة الهاشميَّة المستنيرة، والشَّعب الأردني الأبي والطيِّب والشَّهم والمنتمي والمحبّ لوطنه، والذي يظهر دائماً معدنه الثَّمين في الأفراح وكذلك في الشَّدائد”.

وأضاف الخصاونة: “نفخر بشعبنا الأردني من كلِّ أصوله ومنابته، الذي ننتمي إليه، والذي لا يساوم في المفاصل الأساسيَّة لا على وطنه ولا على مناسبات فرح وطنه التي تشكِّل ضمانة لامتداد مستقبل هذا الوطن وهذه الأمة”.

وزاد رئيس الوزراء: “نسأل الله تعالى أن يمنَّ على جلالة الملك عبدالله الثَّاني دائماً بالصحَّة والسَّعادة والعمر المديد، وعلى جلالة الملكة والأسرة الهاشميَّة، وأن يمتِّع سموَّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد وعقيلته سموِّ الأميرة رجوة الحسين بالصحَّة، وأن يرزقهما الذريَّة الصَّالحة، وهم يتفيَّؤون الظِّلال الوارفة لجلالة الملك وجلالة الملكة، وأن يكونوا دائماً مسيَّجين بحبِّ الأردنيين ونخوتهم التي تجلَّت في هذه الاحتفالات التلقائيَّة الشَّعبيَّة”.

وحيَّا الخصاونة جهود جميع مؤسَّسات الدَّولة المختلفة وأجهزتنا الرسميَّة، ومختلف الجهات والفعاليَّات الشعبيَّة والقطاع الخاص على إدارة هذه الاحتفاليَّة الوطنيَّة المهمَّة بهذه السويَّة الرَّفيعة من التَّنظيم، الذي كان مثار إعجاب كلّ من حلَّ بضيافة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وشاركنا في هذه المناسبة الوطنيَّة وهذا الزَّفاف الأردني الخيِّر والطيِّب