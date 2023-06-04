أول مرة في الأردن.. توفير بصمة العين للخدمات الحكومية والخاصة

وطنا اليوم:وقّعت وزارة الإقتصاد الرقمي والريادة الأردنية وشركة آيرس جارد (IrisGuard)، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف لاستخدام بصمة العين في الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.

اتفاقية الشراكة تعتبر نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وبما يعزز مسيرة التحول الرقمي، حيث تعدّ الأردن أولى الدول المطبقة لتقنيات بصمة العين المبتكرة في الخدمات الحكومية.

وتضم باقة الخدمات التي توفرها آيرس جارد بموجب هذه الشراكة، تفعيل الهوية الرقمية التي تصدرها الوزارة للمواطنين (سـند) من خلال بصمة العين في جميع مكاتب البريد الأردني وسفارات المملكة في الخارج بسهولة ويسر، كما تشمل الاتفاقية توفير خدمات “كاتب العدل” المتعلقة بملكيّة الأراضي والعقارات والمركبات بواسطة بصمة العين.

ويتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل خلال الأسابيع القادمة، والتوسع في هذه الخدمات مستقبلاً لتشمل خدمة بصمة العين في مجالات حكومية إضافية مثل؛ خدمة البوابة الالكترونية للمسافرين، والخدمات الصحية باستخدام بصمة العين، بالإضافة إلى حزمة خدمات أخرى مقدمة للقطاع الخاص وللمقيمين في المملكة.

وحضر توقيع الاتفاقية بين الجانبين كل من؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والمدير التنفيذي لشركة آيرس جارد عماد ملحس.

وعبّر الوزير الهناندة عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الأردنية وشركة آيرس جارد، التي من شأنها تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في الأردن وقدرات الحكومة في تقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة ودقة وسرعة.

وقال الهناندة: “هذه الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة في تطوير الخدمات الحكومية في الأردن والنهوض بالقطاع الرقمي وتعزيز التكنولوجيا الحديثة كمحرك للتنمية الاقتصادية، وبما يعكس رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الشمولية والهادفة للتحديث الإداري والاقتصادي، كما توفر هذه الشراكة مع آيرس جارد نقلة نوعية في مجال الاستفادة من تقنيات بصمة العين المتطورة لكل من المواطنين والمقيمين”.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لشركة آيرس جارد عماد ملحس، عن فخره بهذا التعاون والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن لتوفير تقنية بصمة العين المتقدمة للخدمات الحكومية وللقطاع الخاص.

وأكد ملحس على أن شركة آيرس جارد ملتزمة بتقديم أعلى مستويات الجودة والخدمة من خلال أحدث تقنيات بصمة العين، قائلاً “نتطلع إلى تقديم الدعم لتحقيق الأهداف المشتركة، في خلق بيئة أكثر تقدمًا وفعالية بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، والمساهمة بتحقيق رؤية الأردن الرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي”.

وتسهم مشاريع وحلول التحقق من الهوية من خلال التعرف على بصمة العين التي طورتها آيرس جارد في تعزيز الشمول المالي، وشمول مظلة الخدمات الحكومية وتحقيق الاستهداف المطلوب في هذه الخدمات وخاصة توفير المزايا الاجتماعية، كما تكفل تحقيق أعلى درجات الأمان والسرعة والدقة وخفض الجهد والتكاليف على مقدم الخدمة والمستفيد منها.

ومن الجدير بالذكر، أن آيرس جارد، شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات بصمة العين، تمتلك عدة براءات اختراع متقدمة في هذا المجال، وتطور أحدث التقنيات للتعرف على بصمة العين من خلال كاميراتها عالية الجودة وهاتفها الذكي المحمول الخاص ببصمة العين.

وتعد آيرس جارد، الشركة الأولى في العالم التي طورت وطبقت أنظمة بصمة العين في نقاط الحدود، وكذلك في خدمات الدفع للاجئين والمواطنين عبر أجهزة الصراف الآلي، المحافظ الالكترونية، مكاتب البريد، محلات البقالة، ونقاط الدفع، وغيرها من تطبيقات بصمة العين المبتكرة والفعالة